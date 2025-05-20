Через російські обстріли пошкоджені гідротехнічні споруди у Сумській області

За даними обласної військової адміністрації, наразі підтоплених пунктів немає

Фото: Сумська ОВА/Telegram

Унаслідок атаки російських окупаційних військ на Сумську область були пошкоджені гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, наразі підтоплених населених пунктів немає.

"Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців", – додали там.