РФ ночью атаковала Украину 90 дронами: большинство обезврежено, однако есть последствия

Российские оккупанты ударили по объектам на прифронтовых территориях

Последствия обстрела (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В ночь на 29 мая Россия атаковала Украину 90 беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 56 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 23:20 28 мая Россия запустила 90 БпЛА по направлениям Миллерово, Орел и Курск.

Особенностью воздушного удара является то, что атакованы объекты на прифронтовых территориях, отметили воздушные силы.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА на востоке и севере страны. Еще 10 сбито огневыми средствами поражения, 46 – локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание дронов в девяти прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Харьковской области, по данным председателя ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеские удары получили девять населенных пунктов области. Пострадавших нет.

Враг применял по Харьковской области восемь неуправляемых авиационных ракет, три КАБа, девять БпЛА "Герань-2", два "шахеда", три FPV-дрона и один БпЛА "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

← в Купянском районе повреждена квартира, три частных дома;

← в Изюмском районе повреждены помещения двух гражданских предприятий.

В Сумской области, по данным областной военной администрации, в результате обстрела есть погибшие и раненые жители.

← В Эсманьской общине в результате ударов КАБами погибла 74-летняя женщина.

← в Хотинской общине ранее ранено гражданское лицо;

В общей сложности с утра 28 мая до утра 29 мая российские войска совершили 140 обстрелов по 39 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применял более 30 ударов КАБов и более 20 сбросов ВОГ с БпЛА.

Также враг нанес удары БпЛА и FPV-дроны по территории Сумской области.

← в Середино-Будской общине поврежден частный дом, произошло возгорание двух частных жилых домов;

← в Эсманьской общине разрушены частный жилой дом, нежилые помещения;

← в Краснопольской общине поврежден частный жилой дом;

← в Недригайловской общине повреждены нежилые помещения;

← в Белопольской общине повреждены частные дома;

← в Верхнесыворотской общине поврежден дом культуры;

← в Шосткинской общине повреждено нежилое помещение.

В Донецкой области, по данным главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, Россия атаковала Покровский и Краматорский районы. Но он не конкретизировал относительно видов оружия.

Последствия обстрела (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Последствия обстрела (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В Доброполье Покровского района поврежден дом, в Белицком – административное здание. В Родинском повреждены четыре многоэтажки и административное здание. В Ровном Мирноградской общины один человек погиб, в Шаховом – два человека ранены.

В Лимане Краматорского района поврежден газопровод и нежилое здание. В Заречном три дома, в Коровином Яру – ангар.

В Славянске повреждено предприятие и частные дома, ранен один человек. В Краматорске повреждено промышленное здание. В Андреевке повреждены три дома и автомобиль.

В Новодонецком повреждены дом и три гаража, в Степановке – предприятие. В Дружковке повреждены два ангара, административное здание, четыре автомобиля.

В Константиновке ранены четыре человека, повреждены пятнадцать частных домов, шесть многоэтажек, два административных здания и предприятие.

В Ильиновке повреждены пять домов, а в Длинной Балке ранены четыре человека, повреждены пять домов и магазин.