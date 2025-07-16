У Часовому яру ЗСУ взяли в полон десантників 98 дивізії Росії – фото
У Часовому Яру Донецької області військові 24 бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98 дивізії Російської Федерації. Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначають українські військові, це з’єднання вважалося елітою російської армії, адже мали досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії.
"Але тепер у його лавах – люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають із колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", – розповідають військові.
Самі ж полонені зізнаються, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють.
Довідка98 гвардійська десантно-штурмова дивізія РФ – одна з найбільш елітних частин повітряно-десантних військ Росії. Формування вважається ударною силою армії РФ, часто використовується для наступальних операцій та швидкого перекидання в гарячі точки. Відомо, що підрозділи 98 дивізії брали участь у війнах в Чечні, в анексії Криму, у вторгненні в Україну з 2014 року та повномасштабному з 2022-го.
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