В Часовом Яру ВСУ взяли в плен десантников 98-й дивизии России – фото
В Часовом Яру Донецкой области военнослужащие 24-й бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии Российской Федерации. Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook.
Как отмечают украинские военные, это соединение считалось элитой российской армии, поскольку имело опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии.
"Но теперь в его рядах – люди без надлежащей подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают в штурмы. Человеческий ресурс, списанный заранее", – рассказывают военные.
Сами же пленные признаются, что были измучены, деморализованы и не понимали, за что воюют.
Справка98-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия РФ – одно из самых элитных подразделений воздушно-десантных войск России. Формирование считается ударной силой армии РФ, часто используется для наступательных операций и быстрой переброски в горячие точки. Известно, что подразделения 98-й дивизии участвовали в войнах в Чечне, в аннексии Крыма, во вторжении в Украину с 2014 года и полномасштабном вторжении с 2022 года.
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