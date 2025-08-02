Сирський: ДРГ росіян використовують тактику "тотального просочування" у Покровську
Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росіяни використовують тактику "тотального просочування" і намагаються так зайти, зокрема, в Покровськ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються", – зазначив Сирський.

Він розповів, що для ефективної протидії ДРГ були створені та застосовуються протидиверсійні резерви, завдання яких – пошук та знищення груп противника

За його словами, найскладніша ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Росіяни нарощують зусилля для захоплення ключових агломерацій, шукають вразливі місця в обороні, ведуть активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

Під час робочої поїздки в Донецьку область головком обговорив з командирами підрозділів питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів.

Така робота вже ведеться, але, як зазначив Сирський, має бути активнішою, ширшою та комплексною.

  • 25 липня президент повідомляв, що російські диверсанти до семи разів заходили у Покровськ, але вони знищуються. Ворог не просувається на цьому напрямку.
  • 31 липня військові спростували заяви росіян про нібито захоплення Часового Яру. За їхніми словами, ворог останніми днями у світлу пору здійснював демонстративні дії в різних локаціях населеного пункту, але контролю не отримав.
  • Того ж дня Сили оборони Півдня спростували заяви РФ про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Однак ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.
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