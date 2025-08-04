ВСУ: Возле Покровска россияне сосредоточили большую орду. Основная тактика – просачивание

Об угрозе прямого штурма города речь пока не идет – для России это будет означать провал летнего наступления

ВСУ (Иллюстративное фото: 41 ОМБр)

В направлении Покровска, Доброполья и Константиновки сосредоточена большая российская "орда", которая пытается атаковать Силы обороны из всех средств, что у них есть. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегического объединения войск "Хортица" Виктор Трегубов.

В первую очередь враг, по его словам, использует большое преимущество в личном составе, постоянно посылая малые пехотные группы на "просачивание" сквозь украинские позиции.

"Что такое просачивание? Это когда небольшие группы пехоты идут фактически постоянно в надежде, что кто-то где-то не заметит и они пройдут первую линию обороны украинской защиты. Проберутся и начнут где-то закрепляться, атаковать позиции уже с другой стороны или гоняться за нашими FPV, пробовать делать диверсии", – пояснил Трегубов.

На такие группы отвлекаются защитники, в частности операторы дронов, нужно привлекать отдельные спецподразделения, чтобы выгнать врага из подвалов. На это россияне и рассчитывают, используя тактику "просачивания".

Чтобы противодействовать этому, создаются отдельные группы, которые "этих крыс будут ловить и по подвалам давить", отметил Трегубов.

"Это и есть основная специфика летней кампании россиян в целом и Покровского направления в частности", – сказал он.

Также спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что по состоянию на 4 августа нет никакой угрозы прямого штурма Покровска. Если бы враг сейчас "попер в лоб", то это осложнило бы ситуацию для Сил обороны, но для россиян это означало бы провал наступательной кампании и гораздо большие потери, чем они могут себе позволить сейчас.