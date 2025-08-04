ЗСУ: Біля Покровська росіяни зосередили велику орду. Основна тактика – просочування

Про загрозу прямого штурму міста наразі не йдеться – для Росії це означатиме провал літнього наступу

ЗСУ (Ілюстративне фото: 41 ОМБр)

У напрямку Покровська, Добропілля та Костянтинівки зосереджена велика російська "орда", яка намагається атакувати Сили оборони з усіх засобів, що у них є. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного об'єднання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Насамперед ворог, за його словами, використовує велику перевагу в особовому складі, постійно посилаючи малі піхотні групи на "просочення" крізь українські позиції.

"Що таке просочення? Це коли невеликі групи піхоти йдуть фактично постійно в надії, що хтось десь не помітить і вони пройдуть першу лінію оборони українського захисту. Проберуться і почнуть десь закріплюватися, атакувати позиції вже з іншого боку чи ганятися за нашими FPV, пробувати робити диверсії", – пояснив Трегубов.

На такі групи відволікаються оборонці, зокрема оператори дронів, потрібно залучати окремі спецпідрозділи, щоб вигнати ворога з підвалів. На це росіяни й розраховують, використовуючи тактику "просочування".

Щоб протидіяти цьому, створюються окремі групи, які "цих щурів будуть ловити та по підвалах давити", зазначив Трегубов.

"Це і є основна специфіка літньої кампанії росіян взагалі й на Покровського напрямку зокрема", – сказав він.

Також речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що станом на 4 серпня немає жодної загрози прямого штурму Покровська. Якби ворог зараз "попер в лоб", то це ускладнило б ситуацію для Сил оборони, але для росіян це б означало провал наступальної кампанії та набагато більші втрати, ніж вони можуть собі дозволити зараз.