Генштаб спростував інформацію про оточення Сил оборони в Покровську

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Інформація про оточення деяких підрозділів Сил оборони у Покровську Донецької області не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські оборонці продовжують стримувати окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. Водночас деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

За даними військових, росіяни проводять наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснюють спроби перерізати логістику Сил оборони. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має.

Командування ЗСУ вжило належних заходів для посилення "стійкості нашої оборони на цьому напрямку", додали в Генштабі.

Мапа: DeepState