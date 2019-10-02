Формула Штайнмайера. Два облсовета обратились к Зеленскому

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несколько областных советов, в частности, в западных регионах, отреагировали на вчерашнюю информацию об утверждении Украиной формулы Штайнмайера по Донбассу.

Львовские депутаты на внеочередной сессии, заседание которой провели сегодня, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, министру обороны Андрею Загороднюку и начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку. В нем депутаты заявили о недопустимости разведения войск в районе Золотого и Петровского, а также призвали "защищать право Украины на восстановление и утверждение территориальной целостности".

Тернопольский областной совет на аналогичном внеочередном заседании обратился к руководству страны и органам местного самоуправления, "осудив реализацию так называемой формулы Штайнмайера". Облсовет также высказался против разведения войск в Донбассе.

Читайте также: Война трактовок вокруг "формулы Штайнмайера"

Депутаты Ивано-Франковского облсовета свою внеочередную сессию планируют провести в четверг. Помимо ситуации с решением минской ТКГ, они также хотят обсудить возможные решения парламента по рынку земли.

На внеочередную сессию 3 октября соберутся и депутаты Ровенского облсовета. Подобная инициатива уже зарегистрирована и в Хмельницком облсовете, однако решение о проведении внеочередной сессии там пока не принимали.

Читайте также: Формула Штайнмайера и последствия. Три мнения