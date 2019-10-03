Еще один облсовет выступил против особого статуса для Донбасса

Сессия Ивано-Франковского облсовета (Фото: пресс-служба совета)

Депутаты Ивано-Франковского областного совета выступили против утверждения Украиной формулы Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Соответствующее обращение облсовет сегодня принял на внеочередной сессии. "Мы выступаем против реализации так называемой формулы Штайнмайера, по которой в соответствии с минскими соглашениями внедряется особый статус для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе.

В обращении депутаты призвали президента Владимира Зеленского, парламент и правительство "проявить патриотизм, профессионализм и государственную позицию". Решение поддержали единогласно.

Депутаты Ровенского облсовета, которые сегодня намеревались голосовать аналогичное решение, не сумели собраться на внеочередную сессию в нужном количестве.

Вчера похожие обращения приняли депутаты Львовского и Тернопольского облсоветов.

1 октября Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

Вечером 1 октября в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за решения Зеленского.

Ночью акции протеста также прошли в Харькове и во Львове. Также протестовали в Запорожье.

Митинги в столице и регионах продолжились вечером 2 октября - смотреть фото.

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