Еще один облсовет выступил против особого статуса для Донбасса

Депутаты Ивано-Франковского областного совета выступили против утверждения Украиной формулы Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-служба совета.
Соответствующее обращение облсовет сегодня принял на внеочередной сессии. "Мы выступаем против реализации так называемой формулы Штайнмайера, по которой в соответствии с минскими соглашениями внедряется особый статус для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе.
В обращении депутаты призвали президента Владимира Зеленского, парламент и правительство "проявить патриотизм, профессионализм и государственную позицию". Решение поддержали единогласно.
Депутаты Ровенского облсовета, которые сегодня намеревались голосовать аналогичное решение, не сумели собраться на внеочередную сессию в нужном количестве.
Вчера похожие обращения приняли депутаты Львовского и Тернопольского облсоветов.
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