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Еще один облсовет выступил против особого статуса для Донбасса

Еще один облсовет выступил против особого статуса для Донбасса - Фото
Сессия Ивано-Франковского облсовета (Фото: пресс-служба совета)
03.10.2019, 19:27

Вчера аналогичные решения приняли во Львове и Тернополе

Депутаты Ивано-Франковского областного совета выступили против утверждения Украиной формулы Штайнмайера. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Соответствующее обращение облсовет сегодня принял на внеочередной сессии. "Мы выступаем против реализации так называемой формулы Штайнмайера, по которой в соответствии с минскими соглашениями внедряется особый статус для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе.

В обращении депутаты призвали президента Владимира Зеленского, парламент и правительство "проявить патриотизм, профессионализм и государственную позицию". Решение поддержали единогласно.

Депутаты Ровенского облсовета, которые сегодня намеревались голосовать аналогичное решение, не сумели собраться на внеочередную сессию в нужном количестве.

Вчера похожие обращения приняли депутаты Львовского и Тернопольского облсоветов.

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