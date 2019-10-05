Хмельницкий облсовет выступил против формулы Штайнмайера

Депутаты Хмельницкой облрады принимают решение (Фото - пресс-служба Хмельницкой облрады)

Хмельницкий областной совет призвал президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не допустить реализации формулы Штайнмайера. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В поддержку обращения проголосовали единогласно все 44 депутата, принявших участие в заседании.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовывать так называемую формулу Штайнмайера, по которой, в соответствии с минскими соглашениями, вводится особый статус Донбасса", - говорится в обращении.

Депутаты потребовали ни при каких условиях не допускать предоставление особого статуса оккупированным территориям, привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто "предал Украину, работал на оккупационную администрацию, принимал участие в боевых действиях против украинских частей и совершал иные преступления".

Также депутаты считают, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться только после полной деоккупации, восстановления границы и полной "перепаспортизации" всего населения.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед