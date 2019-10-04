В городской раде Сум выступили против формулы Штайнмайера

Сумская городская рада (Фото: пресс-служба)

Депутаты Сумской городской рады приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде о недопущении капитуляции, опасность которой они видят в имплементации формулы Штайнмайера. Об этом сообщает пресс-служба городской рады.

За обращение проголосовали все присутствовавшие на заседании 23 депутата (всего в городской раде их 43).

Попытку реализации формулы Штайнмайера депутаты назвали неприемлемой. Они считают, что это "неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины в российско-украинской войне".

Депутаты призвали "все патриотические силы" в Верховной Раде заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Также депутаты предложили президенту и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки общегосударственной стратегии на переговорах по поводу Российской агрессии и судьбе оккупированных территорий.

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