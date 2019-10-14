Зеленский: Крым и Донбасс стали "шоковой терапией" для Украины

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Президент Владимир Зеленский, поздравляя в Донбассе украинских военных с Днем защитника Украины, сказал, что оккупация Крыма и война в Донбассе стали "шоковой терапией" для украинцев.

Зеленский сказал, что раньше украинцы, узнавая новости о вооруженных конфликтах в мире, были уверены, что их это не коснется.

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе - это все было шоковой терапией, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдаться или родиться во второй раз, встать на ноги. Мы выбрали именно этот путь. Мы украинцы - свободные и несокрушимые", - сказал президент.

После выступления перед военными Зеленский вручил им награды.

В это время в Киеве проходит марш в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА), участники выступают против политики Зеленского в отношении разрешения конфликта в Донбассе.