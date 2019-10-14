В Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фото

Сегодня в Киеве проходит марш в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА), передает BBC News Україна.

По оценкам журналистов ВВС, на акцию собрались около 3000 человек. Помимо празднования годовщины создания УПА, они также выдвинули власти требования: не разводить войска в Донбассе, не проводить выборы на оккупированных территориях и не снимать моратория на продажу земли.

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Сообщается, что активисты пройдут колонной из парка Шевченко через Крещатик к Майдану. Оттуда они направятся к Офису президента.

Ранее сегодня в Киеве прошел митинг в поддержку Виталия Маркива - нацгвардейца, приговоренного итальянским судом на 24 года тюрьмы.

В 16:00 в парке Шевченко состоится марш "Нет капитуляции!". Смотрите онлайн трансляцию события.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы