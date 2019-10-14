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14.10.2019, 14:55

В Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фото

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В Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фото
В Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фото
В Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фотоВ Киеве начался марш УПА. Активисты идут на Майдан и к ОП: фото

По оценкам ВВС, на акцию пришли около 3000 человек

Сегодня в Киеве проходит марш в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА), передает BBC News Україна.

По оценкам журналистов ВВС, на акцию собрались около 3000 человек. Помимо празднования годовщины создания УПА, они также выдвинули власти требования: не разводить войска в Донбассе, не проводить выборы на оккупированных территориях и не снимать моратория на продажу земли.

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Сообщается, что активисты пройдут колонной из парка Шевченко через Крещатик к Майдану. Оттуда они направятся к Офису президента.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

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Теги: майдан, упа, правые, марш, особый статус, капитуляция, формула штайнмайера, разведение
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