В центре Киева проходит акция в поддержку Маркива: видео

Активисты под стенами МИД (Фото - hromadske)

В Киеве у здания Министерства иностранных дел проходит митинг с требованием освободить осужденного итальянским судом на 24 года заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает hromadske.

Сообщается, что к акции присоединился и экс-узник Кремля Олег Сенцов.

Колишній політв’язень Олег Сенцов прийшов на акцію підтримки нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років ув’язнення за буцімто вбивство на Донбасі у 2014-му фотографа Андреа Роккеллі pic.twitter.com/6gk9mCeN9a — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

"Я недавно узнал о деле Виталия Маркива. Я знал только, что он находится в итальянской тюрьме и скоро будет осужден. Я пришел сюда потому, что считаю, что он невиновен" - рассказал Сенцов.

Он заявил, что, по его мнению, причастность Маркива к убийству итальянского журналиста Роккели так и не было доказано на суде, а само дело имеет политический характер.

Сообщается, что активисты намерены сформировать колону, прийти под посольство Италии и там уже продолжить акцию.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.

12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы , что вызвало шок и возмущение в Украине.

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