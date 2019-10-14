В центре Киева проходит акция в поддержку Маркива: видео

В Киеве у здания Министерства иностранных дел проходит митинг с требованием освободить осужденного итальянским судом на 24 года заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает hromadske.
Сообщается, что к акции присоединился и экс-узник Кремля Олег Сенцов.
Колишній політв’язень Олег Сенцов прийшов на акцію підтримки нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років ув’язнення за буцімто вбивство на Донбасі у 2014-му фотографа Андреа Роккеллі pic.twitter.com/6gk9mCeN9a— hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019
"Я недавно узнал о деле Виталия Маркива. Я знал только, что он находится в итальянской тюрьме и скоро будет осужден. Я пришел сюда потому, что считаю, что он невиновен" - рассказал Сенцов.
Он заявил, что, по его мнению, причастность Маркива к убийству итальянского журналиста Роккели так и не было доказано на суде, а само дело имеет политический характер.
Сообщается, что активисты намерены сформировать колону, прийти под посольство Италии и там уже продолжить акцию.
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