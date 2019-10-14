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В центре Киева проходит акция в поддержку Маркива: видео

В центре Киева проходит акция в поддержку Маркива: видео - Фото
Активисты под стенами МИД (Фото - hromadske)
14.10.2019, 12:33

На акцию пришли супруга осужденного нацгвардейца и экс-узник Кремля Олег Сенцов

В Киеве у здания Министерства иностранных дел проходит митинг с требованием освободить осужденного итальянским судом на 24 года заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает hromadske.

Сообщается, что к акции присоединился и экс-узник Кремля Олег Сенцов.

"Я недавно узнал о деле Виталия Маркива. Я знал только, что он находится в итальянской тюрьме и скоро будет осужден. Я пришел сюда потому, что считаю, что он невиновен" - рассказал Сенцов.

Он заявил, что, по его мнению, причастность Маркива к убийству итальянского журналиста Роккели так и не было доказано на суде, а само дело имеет политический характер.

Сообщается, что активисты намерены сформировать колону, прийти под посольство Италии и там уже продолжить акцию.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
  • 12 июля суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.

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Виталий Маркив политзаключенные Олег Сенцов роккели суд павии нагцвардия корочун
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