В ООС объяснили, кто будет контролировать разведение войск

На Донбассе процесс отвода сил и средств Вооруженных сил Украины будут контролировать наблюдатели ОБСЕ. Об этом в интервью Донбасс.Реалии заявил командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко.
По его словам, контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществлять украинская сторона СЦКК (совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе, - ред.).
"Считаю необходимым отметить, что так называемые СЦКК ЛНР и ДНР (террористические организации, - ред.) не предусмотрены ни одним документом, заключенным в Минске. Российская сторона в декабре 2017 года в одностороннем порядке вышла из СЦКК. Поэтому, кто будет осуществлять контроль за отводом вооруженных формирований Российской Федерации, кроме СММ ОБСЕ, пока еще неизвестно", - подчеркнул Кравченко.
Ранее он заявлял, что в "серой зоне" после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся украинские пограничники, полиция и местные органы власти.
Смотрите видео: Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом