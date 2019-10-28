Пресс-центр ООС рассказал о деталях разведения войск

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

В "серой зоне" после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил пресс-центр ООС в письменном ответе на обращение Донбасс.Реалии.

Пресс-центр ООС рассказал об основных моментах того, как будет происходить разведение войск:

- оно начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения;

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- процесс разведения будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;

- после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;

- войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

22 октября боевики снова обстреляли Золотое.

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