В ОБСЕ рассказали детали разведения войск в Золотом

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали детали начала разведения войск, которое состоялось 29 октября в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Находясь примерно в 100 м к северо-западу от железнодорожного моста и на южном крае участка разведения, наблюдатели видели, как Вооруженные Силы Украины и вооруженные формирования запустили белые сигнальные ракеты в 12:00 и 12:03 соответственно, что свидетельствовало об их готовности к разведению", - отметили в пресс-службе.

Читайте также: Штаб ООС показал начало разведения в Золотом: видео

По данным ОБСЕ, находясь в том же месте, команды СММ видели две зеленые сигнальные ракеты: выпущенную военнослужащими ВСУ и боевиками (в 12:15 и 12:17 соответственно), сигнализирующие о начале процесса разведения.

"В тот же день в 13:00, находясь на северном крае участка разведения в районе Золотого, команда миссии видела 15 военнослужащих ВСУ, выезжавших за пределы участка разведения на борту трех грузовиков в северном направлении по автодороге Т1316 к району примерно в 300 м к северу от участка разведения", - добавили в ОБСЕ.

В этом месте наблюдатели видели, как украинские военные вышли из грузовиков со своим оружием (автоматами типа АК) и шли к восточной и западной сторонам дороги.

В 14:17 наблюдатели видели, как шесть террористов следовали на юг в направлении временно оккупированного Первомайска (58 км к западу от Луганска, - ред.) на борту грузовика вместе со своим оружием (автоматами типа АК) с блокпоста на южном крае участка разведения.

Читайте также: Полиция показала, как проходит патрулирование Золотого-4: видео