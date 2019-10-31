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В ОБСЕ рассказали детали разведения войск в Золотом

В ОБСЕ рассказали детали разведения войск в Золотом - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
31.10.2019, 13:03

29 октября наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали детали начала разведения войск, которое состоялось 29 октября в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Находясь примерно в 100 м к северо-западу от железнодорожного моста и на южном крае участка разведения, наблюдатели видели, как Вооруженные Силы Украины и вооруженные формирования запустили белые сигнальные ракеты в 12:00 и 12:03 соответственно, что свидетельствовало об их готовности к разведению", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, находясь в том же месте, команды СММ видели две зеленые сигнальные ракеты: выпущенную военнослужащими ВСУ и  боевиками (в 12:15 и 12:17 соответственно), сигнализирующие о начале процесса разведения.

"В тот же день в 13:00, находясь на северном крае участка разведения в районе Золотого, команда миссии видела 15 военнослужащих ВСУ, выезжавших за пределы участка разведения на борту трех грузовиков в северном направлении по автодороге Т1316 к району примерно в 300 м к северу от участка разведения", - добавили в ОБСЕ.

В этом месте наблюдатели видели, как украинские военные вышли из грузовиков со своим оружием (автоматами типа АК) и шли к восточной и западной сторонам дороги.

В 14:17 наблюдатели видели, как шесть террористов следовали на юг в направлении временно оккупированного Первомайска (58 км к западу от Луганска, - ред.) на борту грузовика вместе со своим оружием (автоматами типа АК) с блокпоста на южном крае участка разведения.

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обсе Золотое разведение войск
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