Кулеба: НАТО сделал свой выбор по Украине в 2008 году

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил действительность заявки Украины от 2008 года на получение плана действий по членству в Альянсе.

"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Генсек НАТО сегодня тоже подтвердил, что решение 2008 остается в силе и подчеркнул важность реформ", - написал Кулеба.

Вчера в порт Одессы зашли корабли НАТО: фоторепортаж.

Сегодня Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину.

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