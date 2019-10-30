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Кулеба: НАТО сделал свой выбор по Украине в 2008 году

Кулеба: НАТО сделал свой выбор по Украине в 2008 году - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.10.2019, 16:35

Вице-премьер подчеркнул: Украина намерена добиваться членства в Альянсе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил действительность заявки Украины от 2008 года на получение плана действий по членству в Альянсе.

"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Генсек НАТО сегодня тоже подтвердил, что решение 2008 остается в силе и подчеркнул важность реформ", - написал Кулеба.

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нато йенс столтенберг дмитрий кулеба ПДЧ
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