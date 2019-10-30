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"Манипуляция": Кулеба ответил на критику Порошенко по ПДЧ в НАТО

"Манипуляция": Кулеба ответил на критику Порошенко по ПДЧ в НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.10.2019, 11:15

Вице-премьер напомнил, что заявка о плане действий по членству в НАТО уже подана в 2008 году

В данный момент нет условий для подачи Украиной заявки на план действий по членству в НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии Интерфакс-Украина.

Кулеба ответил на критику со стороны депутата и пятого президента Петра Порошенко, высказанную вчера в Раде в адрес правительства. Порошенко требовал подачи заявки о ПДЧ и обвинил действующую власть в отказе от попыток вступить в НАТО.

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По словам Кулебы, заявления Порошенко о необходимости подачи заявки о ПДЧ являются манипуляцией, поскольку остается в силе заявка, поданная еще в 2008 году. К тому же, на данный момент отсутствуют условия для ПДЧ: "Первое - не решен вопрос с Венгрией. Второе - в декабре будет не саммит НАТО, это еще одна манипуляция, это будет встреча лидеров НАТО, и там не предусмотрен никакой формат для взаимодействия с партнерами. Поэтому куда подавать ПДЧ, даже теоретически?" - сказал Кулеба.

Вице-премьер заявил, что правительство готово к активному продолжению евроатлантической интеграции. "Сейчас накручивать людей аргументами о том, что эта власть отказывается от интеграции в НАТО, - это такая политическая игра, я уважаю право оппозиции ее вести", - сказал он.

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