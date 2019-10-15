Кулеба рассказал о деталях визита делегации НАТО в Украину

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

30-31 октября Украину посетит делегация Североатлантического совета, в ходе которой представители НАТО получат "максимальную информацию" о ситуации в Донбассе. В порт Одессы по этому случаю зайдут минные тральщики стран НАТО. Об этом сегодня на брифинге рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Прежде всего могу сказать всем, кто разгоняет сигналы о том, что это правительство сворачивает евроатлантическую интеграцию: не дождетесь. Никто ничего не сворачивает. Более того, у нас чрезвычайно большая динамика диалога именно с Североатлантическим альянсом", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, предстоящий визит Североатлантического совета будет "уникальным".

"Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море", - отметил он.

По его словам, Североатлантический совет - это главный орган, который принимает решения на уровне Альянса.

"Поэтому у нас будет не просто какой-то визит вежливости, у нас будет визит тех, кто сформирует собственное впечатление вживую, и потом в координации со своими столицами будет принимать решения в интересах Альянса и Украины", - сказал он.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги при участии министра обороны и Кулебы.

"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил он.

После этого представители делегации отправятся в Киев, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским, с главой Верховной Рады, с премьер-министром.

Также генсек НАТО посетит парламент. Завершится визит заседанием комиссии по евроинтеграции Украины, где будут скоординированы шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции.

Сегодня генсек НАТО рассказал , что думают в Альянсе о членстве Украины.

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