В ОБСЕ подтвердили начало разведения сил в Золотом

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик подтвердил начало разведения войск в Золотом Луганской области. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Стороны восстановили разведение сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - отметил Сайдик.

Он уточнил, что сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.

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