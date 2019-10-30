Зеленский просит не называть "сепарами" украинцев с Донбасса

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский посетовал, что крупные украинские СМИ подают новости о гражданах в оккупации якобы преимущественно в негативном ключе, а люди "клеймят" украинцев с востока "сепарами". Об этом он заявил на "Форуме единства" в Мариуполе.

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР и ДНР, всех без исключения называют "сепарами", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий", - сказал президент.

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По его выражению, сегодня украинское информационное поле "заминировано", так как, "кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью".

"По моему мнению, всем обществом нам следует глубокого вдохнуть/выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов", - считает Зеленский.

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