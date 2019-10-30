Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский просит не называть "сепарами" украинцев с Донбасса

Зеленский просит не называть "сепарами" украинцев с Донбасса - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
30.10.2019, 13:21

"Все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, говорим "граждане Украины". Это неправильно: мы и они не должны об этом забывать", - сказал президент

Президент Владимир Зеленский посетовал, что крупные украинские СМИ подают новости о гражданах в оккупации якобы преимущественно в негативном ключе, а люди "клеймят" украинцев с востока "сепарами". Об этом он заявил на "Форуме единства" в Мариуполе.

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР и ДНР, всех без исключения называют "сепарами", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий", - сказал президент.

Читайте также: Украину обязали выплатить Штепе 3600 евро

По его выражению, сегодня украинское информационное поле "заминировано", так как, "кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью".

"По моему мнению, всем обществом нам следует глубокого вдохнуть/выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов", - считает Зеленский.

Читайте также: "Доверяй делам": как запускался и расширялся кремлевский проект

Напишите нам
сепаратизм ордло
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 