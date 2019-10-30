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ВСУ может реагировать на угрозы лишь ситуативно - замглавы МО

ВСУ может реагировать на угрозы лишь ситуативно - замглавы МО - Фото
Скриншот из видеозаписи
30.10.2019, 14:13

Чтобы изменить "ситуативность" реакций ВСУ на угрозы, замглавы МО предлагает посмотреть на тенденции - "мир дрейфует к профессиональным армиям"

Армия в том виде, в котором она существует сегодня, позволяет Украине "лишь ситуативно" реагировать на угрозы. Так считает замглавы Минобороны Александр Полищук, пишет Радио Свобода.

По его словам, с точки зрения стратегического планирования, страна должна двигаться к профессиональной контрактной армии.

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"Военная служба - это должно быть профессией человека, причем очень конкурентной на рынке труда, и такой, которая пользуется доверием и уважением в обществе", - отметил он, добавив, что именно такую модель армии видит для Украины ее руководство.

  • Сегодня на "Форуме единства" в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что сильная и боеспособная армия - "это аксиома".
  • В предвыборной программе Зеленского упомянута "профессиональная армия", но точного указания на систему комплектования нет.

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ВСУ контрактная армия
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