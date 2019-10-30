ВСУ может реагировать на угрозы лишь ситуативно - замглавы МО

Армия в том виде, в котором она существует сегодня, позволяет Украине "лишь ситуативно" реагировать на угрозы. Так считает замглавы Минобороны Александр Полищук, пишет Радио Свобода.
По его словам, с точки зрения стратегического планирования, страна должна двигаться к профессиональной контрактной армии.
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"Военная служба - это должно быть профессией человека, причем очень конкурентной на рынке труда, и такой, которая пользуется доверием и уважением в обществе", - отметил он, добавив, что именно такую модель армии видит для Украины ее руководство.
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