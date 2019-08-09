Минобороны назвало число контрактников ВСУ, принятых в этом году

Фото: flickr Минобороны

С начала 2010 года на военную служба по контракту в Вооруженны силы Украины было принято боее 21 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель министра обороны Олег Шевчук, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Он уточнил, что более чем полторы тысячи человек из озвученнго количества - это офицеры.

Шевчук добавил, что в течение 2019 года продолжаются мероприятия по созданию на базе военкоматов Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее министр обороны Степан Полторак, говоря о зарплатах в украинской армии, отметил, что на контракт идут не за тем, чтобы стать миллионерами. Он также пообещал завершить в 2019 году реформу по обеспечению военных ВСУ жильем.

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