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28.12.2018, 10:42

Полторак: На контракт идут не за тем, чтобы стать миллионерами

Полторак: На контракт идут не за тем, чтобы стать миллионерами - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В 2019 году, по словам министра обороны, будет завершена реформа по обеспечению военнослужащих ВСУ жильем

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Военнослужащие-контрактники идут в армию "не за деньгами", потому что нынешний уровень денежного обеспечения в ВСУ не позволяет стать "чрезвычайно состоятельным человеком". Об этом в эфире канала ZIK заявил министр обороны Степан Полторак.

"Я не знаю ни одного военного, который, когда шел в армию, мечтал стать там миллионером", — сказал он.

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По мнению Полторака, командир бригады точно не должен получать меньше, чем тот, кто находится в штабе.

"Если раньше комбриг получал даже меньше 18 тысяч, то с нового года он будет получать больше 25 тысяч. Это в Сухопутных войсках. Если взять в Десантно-штурмовых войсках или Морской пехоте, то комбриг будет получать уже 28 тысяч. Обычный солдат получал 7200 грн, а с нового года минимально он будет получать от 10 тысяч и выше", — уточнил глава Минобороны.

Полторак сказал, что сейчас армия не может платить боевым летчикам "зарплату в 100 тысяч".

"Просто нет такой возможности", — сказал он, пообещав "сделать все возможное", чтобы повысить доходы летного состава и тем, кто обеспечивает безопасность полетов.

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Теги: ВСУ, зарплата, степан полторак, денежное обеспечение, комбриг
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