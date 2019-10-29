Боевики активизировали использование снайперов на Донбассе

Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские оккупационные войска активизируют использование снайперов против украинских военных на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении говорится, что использование снайперов планируется для деморализации личного состава ОС и провоцирования украинских военных на открытие огня.

"Речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВСУ без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в том числе с позиций в "серой зоне", - заявляют в пресс-службе.

Параллельно противник активизировал меры по доукомплектования и подготовки снайперских подразделений.

Ранее ГУР сообщал, что боевики планируют провести призыв на Донбассе.

Читайте также: Боевики заставляют менять украинские автономера: что известно