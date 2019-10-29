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Боевики согласились открыть пункт пропуска в Золотом - ОГА

Боевики согласились открыть пункт пропуска в Золотом - ОГА - Фото
Дорога в Золотое (Фото: ОБСЕ)
29.10.2019, 17:39

Открытие этого КПВВ боевики длительное время блокировали

Боевики так называемой ЛНР якобы согласились на открытие пункта пропуска через линию разграничения на Донбассе в Золотом. Об этом сообщил новоназначенный глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, пишет hromadske.

По его словам, в ходе разведения сил войска обеих сторон должны отойти на километр, в результате чего образуется так называемая "серая зона". "И мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу", - добавил глава ОГА.

"Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - заявил Гайдай.

На уточняющий вопрос, есть ли согласие на открытие КПВВ со стороны российских гибридных войск, чиновник сказал: "Да, есть".

Справка. Всего на линии разграничения на Донбассе функционируют шесть пунктов пропуска - пять автомобильно-пешеходных (в Донецкой области) и один - пешеходный (Станица Луганская в Луганской области). Открытие пункта пропуска в Золотом, на котором длительное время настаивают украинские власти, блокируется боевиками.

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