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Арахамия: В НАТО довольны назначением Загороднюка

Арахамия: В НАТО довольны назначением Загороднюка - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
31.10.2019, 13:32

Глава фракции Слуга народа отметил, что визит генсека НАТО в Украину показал, что в Альянсе "понимают деструктивную роль России" на Донбассе

В НАТО очень довольны новым министром обороны Андреем Загороднюком. Об этом сегодня на брифинге заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что визит Столтенберга (генсек Альянса, - ред.) засвидетельствовал, что в НАТО понимают деструктивную роль России на востоке и поддерживают переход к стандартам НАТО, которые происходят в украинской армии.

"Они очень, очень довольны нашим новым министром обороны, с которым есть очень хороший диалог, который понимает, что такое НАТО, что их стандарты - это не просто лозунг, а как их внедрять", - сказал Арахамия.

По его мнению, ответом противникам разведения войск на линии разграничения должна стать позиция НАТО.

"НАТО поддерживает разведение войск, вы же видели заявление Столтенберга? Это очень важный сигнал всем нашим международным партнерам. Мы демонстрируем, что Украина максимально открыта и хочет идти к миру. Если это не сработает, то виновата должна быть только одна сторона", - отметил он.

Загороднюк родился 5 декабря 1976 года в КиевеС 2014 года - общественный активист, волонтер. Работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степане Полтораке. 5 июля он был назначен внештатным советником Зеленского.

  • 29 августа Верховная Рада утвердила на должности министра обороны Загороднюка.

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йенс столтенберг Давид Арахамия Андрей Загороднюк
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