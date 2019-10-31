Меркель сказала Зеленскому, что думает о разведении сил в Золотом

Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, говорили о Донбассе, встрече в нормандском формате и транзите газа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в нормандском формате.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции Германии в поддержке Украины.

Канцлер выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил в Золотом. Сообщается, что стороны обсудили перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины.

Кроме того Зеленский и Меркель поговорили о транзите российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Вчера в Мариуполе Зеленский рассказал о составляющих стратегии безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса и Крыма.

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