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Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам - Фото
Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.10.2019, 22:12

Оксана Коляда предложила Лондону участвовать в проекте ветеранских пространств

Лондон хочет расширить помощь украинским ветеранам и переселенцам. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, передает пресс-служба Минветеранов.

По словам Симмонс, Великобритания также планирует сохранить уже предоставляемую гуманитарную помощь ветеранам, переселенцам и жителям оккупированных территорий.

"Сейчас мы хотим расширить спектр своей помощи. Мы оставляем гуманитарное направление и вместе с тем, хотим приобщиться к развитию Минветеранов, усилить институциональные возможности", - сказала она.

Коляда, со своей стороны, обозначила те направления, в которых ведомство нуждается в помощи. В частности, она рассказала о проекте ветеранских пространств, который запущен в четырех областях и должен впоследствии работать по всей стране.

"Мы были бы благодарны, если бы вы активно подключились к деятельности этого трастового фонда и помогли в конечном итоге реализовать этот важный и полезный для каждого ветерана, каждого его родственника проект по всей стране", - сказала министр.

Стороны договорились в ближайшее время провести ряд рабочих встреч, на которых можно будет договориться и построить четкую стратегию помощи и поддержки.

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