В Кабмине анонсировали госпрограмму реабилитации ветеранов

Министерство по делам ветеранов намерено представить программу реабилитации участников боевых действий. Об этом сообщила министр Оксана Коляда на брифинге в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По ее словам, ведомство уже разработало систему реабилитации, которая включает в себя "ветеранское пространство" в каждом регионе. Там бойцам будут оказывать всяческую поддержку, в том числе психологическую, отметила министр.
Также она сообщила, что разработана государственная целевая программа реабилитации ветеранов и в ближайшее время эта программа будет представлена на рассмотрение правительства.
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На странице в Facebook министр добавила, что такая поддержка должна начинаться с военкомата, продолжаться по время службы и после увольнения с нее.
Говоря о вчерашнем инциденте на Мосту метро в Киеве, Коляда подчеркнула, что действия экс-военного не оправдывает, но Минветеранов будет делать все для защиты его прав и поддержки.
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