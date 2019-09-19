В Кабмине анонсировали госпрограмму реабилитации ветеранов

Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство по делам ветеранов намерено представить программу реабилитации участников боевых действий. Об этом сообщила министр Оксана Коляда на брифинге в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, ведомство уже разработало систему реабилитации, которая включает в себя "ветеранское пространство" в каждом регионе. Там бойцам будут оказывать всяческую поддержку, в том числе психологическую, отметила министр.

Также она сообщила, что разработана государственная целевая программа реабилитации ветеранов и в ближайшее время эта программа будет представлена на рассмотрение правительства.

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На странице в Facebook министр добавила, что такая поддержка должна начинаться с военкомата, продолжаться по время службы и после увольнения с нее.

Говоря о вчерашнем инциденте на Мосту метро в Киеве, Коляда подчеркнула, что действия экс-военного не оправдывает, но Минветеранов будет делать все для защиты его прав и поддержки.

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку. По информации полиции, требований особых не выдвигал , только хотел поговорить со своей девушкой.

В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника . Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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