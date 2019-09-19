Аваков хочет взять на поруки захватчика Моста метро

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он хочет взять на поруки бывшего военнослужащего Алексея Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве. Об министр написал в Facebook.

Аваков заявляет, что история этого солдата – "общая ответственность".

"Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - написал глава МВД.

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку. По информации полиции, требований особых не выдвигал , только хотел поговорить со своей девушкой.

В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника . Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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