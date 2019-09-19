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Аваков хочет взять на поруки захватчика Моста метро

Аваков хочет взять на поруки захватчика Моста метро - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 15:29

Министр внутренних дел заявил, что он обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Алексея Белько и взятии его на поруки

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он хочет взять на поруки бывшего военнослужащего Алексея Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве. Об министр написал в Facebook

Аваков заявляет, что история этого солдата – "общая ответственность".

"Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - написал глава МВД. 

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
  • В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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