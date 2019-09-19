Аваков хочет взять на поруки захватчика Моста метро

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он хочет взять на поруки бывшего военнослужащего Алексея Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве. Об министр написал в Facebook.
Аваков заявляет, что история этого солдата – "общая ответственность".
"Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание", - написал глава МВД.
Читайте также: "Звал девушку". Подробности задержания "минера" моста в Киеве