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Мост метро. "Минера" задержали без единого выстрела - фото

Мост метро. "Минера" задержали без единого выстрела - фото - Фото
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19.09.2019, 06:24

В полиции задержание мужчины с Моста метро назвали "блестящей операцией"

В Киеве мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном Мосту метро, ​​задержали без единого выстрела. Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало у себя в Facebook.

"Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция справилась "на отлично". Водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержки, патрульная полиция Украина, кинологи, взрывотехники, криминалисты" , - отметил Тракало.

Фото: facebook.com/Iar.Trakalo

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Тракало уточнил, что планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и единственный идеальный способ - задержание без ущерба жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя.

Фото: facebook.com/Iar.Trakalo

"Блестящая спецоперация, в ходе которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно", - подчеркнул Тракало.

Фото: facebook.com/Iar.Trakalo

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
  • В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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киев спецоперация ярослав тракало мост метро
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