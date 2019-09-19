Мост метро. "Минера" задержали без единого выстрела - фото

В Киеве мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном Мосту метро, задержали без единого выстрела. Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало у себя в Facebook.
"Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция справилась "на отлично". Водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержки, патрульная полиция Украина, кинологи, взрывотехники, криминалисты" , - отметил Тракало.
Фото: facebook.com/Iar.Trakalo
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Тракало уточнил, что планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и единственный идеальный способ - задержание без ущерба жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя.
Фото: facebook.com/Iar.Trakalo
"Блестящая спецоперация, в ходе которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно", - подчеркнул Тракало.
Фото: facebook.com/Iar.Trakalo
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