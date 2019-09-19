Мост метро в Киеве: задержание "минера" - видео

В интернете появилась видеозапись задержания Алексея Белько, из-за угроз которого несколько часов был перекрыт столичный Мост метро.
- Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
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Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
- По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
- В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.
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