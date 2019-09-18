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Угроза теракта на мосту в Киеве: злоумышленник задержан

Угроза теракта на мосту в Киеве: злоумышленник задержан - Фото
Фото: facebook.com/KyivOperativ
18.09.2019, 19:44

Полицейские в Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать Мост метро

Полицейские в Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать Мост метро. Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

В прямом эфире ТСН сообщили, что злоумышленник сдался: поднял руки и лег на асфальт. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что злоумышленник находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и его требования были непонятны, передает Украинская правда.

Ранее в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленник заблокировал своим авто движение и стал стрелять в воздух, угрожая взорвать мост.

theBabel со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мост перекрыл 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине". Эту информацию позже подтвердил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Белько был военнослужащим. У него было воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.

СМИ сообщают о проблемах семейного характера (развод с женой), которые в последнее время привели к неадекватному поведению мужчины. 

 

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киев метро теракт мост алексей белько
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