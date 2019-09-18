В Киеве перекрыли Мост метро: неизвестный угрожает его взорвать

Мост Метро в Киеве (фото - depositphotos)

В Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Об этом LIGA.net сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

На место выехали оперативники и профильные службы, которые проверяют, насколько реальной является угроза взрыва.

По информации Киев Оперативный, мужчина внезапно остановился и вышел из автомобиля посреди моста. Из его сумки торчит предмет, похожий на приклад ружья, а в его руках – какие-то кнопки. При этом он кричит, что все взорвет.

КП Киевский метрополитен сообщили в Facebook, что движение от станции "Дарница" до станции "Крещатик" - перекрыто в связи с анонимным звонком о минировании. Специалисты проверяют данный участок метрополитена.

Пассажиры жалуются в соцсетях на возникшую вследствие перекрытия давку.

Видео: Киев Оперативный/Facebook

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