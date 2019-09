В Нью-Йорке протаранили башню Трампа: есть пострадавшие - видео

Вечером 17 сентября машина влетела в вестибюль небоскреба Trump Plaza в Нью-Йорке. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

В результате происшествия пострадал водитель, а также были ранены два человека, находящиеся в лобби башни.

"Я видел водителя, сидящего в автомобиле прямо у стойки швейцара и консьержа. Он сидел за рулем, у него было кровотечение. Водитель был в шоковом состоянии. Консьерж помог вытащить его из машины", - рассказал работник небоскреба.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra