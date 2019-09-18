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Новый советник Трампа по нацбезопасности: пять кандидатов

Новый советник Трампа по нацбезопасности: пять кандидатов - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
18.09.2019, 09:30

Четверо из них ранее работали в Совете нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп назвал пять кандидатов на вакантную должность советника по национальной безопасности, передает Reuters.

Американский лидер сообщил журналистам, что в список входят:

- Кот Келлог - помощник по вопросам безопасности вице-президента Майкла Пенса;

- Роберт О'Брайен - спецпредставитель президента по вопросам заложников;

- Фред Флитц - бывший офицер ЦРУ, который был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности;

- Лиза Гордон-Хагерти - заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности;

- Рикки Уоделл – экс-заместитель советника по национальной безопасности.

Позже в Белом доме уточнили, что этот список не является окончательным. Кроме того, добавили, что четверо из кандидатов работали ранее в Совете нацбезопасности.

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