Новый советник Трампа по нацбезопасности: пять кандидатов

Президент США Дональд Трамп назвал пять кандидатов на вакантную должность советника по национальной безопасности, передает Reuters.
Американский лидер сообщил журналистам, что в список входят:
- Кот Келлог - помощник по вопросам безопасности вице-президента Майкла Пенса;
- Роберт О'Брайен - спецпредставитель президента по вопросам заложников;
- Фред Флитц - бывший офицер ЦРУ, который был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности;
- Лиза Гордон-Хагерти - заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности;
- Рикки Уоделл – экс-заместитель советника по национальной безопасности.
Позже в Белом доме уточнили, что этот список не является окончательным. Кроме того, добавили, что четверо из кандидатов работали ранее в Совете нацбезопасности.
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