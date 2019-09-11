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У Трампа сказали, кто временно заменит Болтона

У Трампа сказали, кто временно заменит Болтона - Фото
Джон Болтон - EPA
11.09.2019, 08:28

Место и.о. советника президента США по нацбезопасности займет близкий к Болтону человек из оборонной промышленности

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности вместо уволенного вчера Джона Болтона будет Чарльз Капперман, сообщает NBC News со ссылкой на корреспондента в Белом доме.

Капперман работал в администрации Рональда Рейган. Перед тем, как присоединиться к команде президента США Дональда Трампа, был исполнительным директором в компаниях, занимающихся оборонными заказами: Boeing и Lockheed Martin. Капперман - многолетний советник Болтона. Правозащитные организации обвиняют его в антиисламских настроениях и называют "ястребом в стиле Болтона", сообщает Business Insider.

  • Вчера стало известно, что Трамп уволил Болтона с должности советника по нацбезопасности.
  • 8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • Накануне вечером он опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
  • 2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны были уйти из пяти военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

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