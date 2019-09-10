CNN об увольнении Болтона: Не хотел защищать позицию Трампа по РФ

Джон Болтон (фото - ЕРА)

Перед увольнением советника по безопасности Джона Болтона президент США Дональд Трамп спорил с ним по поводу своего плана принять лидеров талибов в Кэмп-Дэвиде. Также Трамп был недоволен нежеланием Болтона защищать его позиции в СМИ. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

По словам неназванного чиновника, знакомого с ситуацией, Болтону было неудобно защищать позиции Трампа по различным вопросам, включая Россию.

Вместе с тем, по информации источника, чиновники из окружения Трампа раздражались из-за поведения Болтона. Им не нравились его "тактика, стиль и бравада". Например, Болтон путешествовал с большим количеством сотрудников, иногда на личном самолете, отдельно от президента.

Министр финансов Стивен Мнучин на брифинге сказал, что взгляды Трампа и Болтона на войну в Ираке "были совершенно разными".

Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что исполняющим обязанности директора Совета национальной безопасности после увольнения Болтона будет Чарльз Купперман.

Недавно в ЦРУ решили провести спецоперацию по тайной эвакуации из России своего информатора, который работал в администрации Путина. Решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым в Вашингтоне, во время которой Трамп предоставил РФ данные разведки Израиля о террористической организации Исламское государство в Сирии.