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Россия и Иран отреагировали на отставку Болтона

Россия и Иран отреагировали на отставку Болтона - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)
11.09.2019, 12:50

Россия и Иран не рассчитывают на улучшение отношений с США после отставки советника Трампа

Россия не рассчитывает на улучшение отношений с  США после отставки советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщают росСМИ.

Рябков отметил, что подобные кадровые перестановки в администрации США никогда не приводили к улучшению или нормализации отношений в прошлом.

Иран заявляет, что увольнение Болтона не приведет к переговорам с США.

"Уход советника по национальной безопасности США Джона Болтона из администрации президента Дональда Трампа не заставит Иран пересмотреть вопрос о переговорах с США", - цитирует государственное информационное агентство IRNA слова посланника Тегерана в ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Он добавил, что для переговоров с США нет места, пока санкции против Ирана остаются в силе, сообщает Reuters.

  • 10 сентября Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.

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