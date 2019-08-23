На Гавайях аварийно сел самолет: видео из салона

Пассажирский самолет Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из американского города Окленд в Гонолулу на Гавайях, был вынужден совершить экстренную посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По информации местных властей, от задымления пострадали семь человек. Среди них были двое детей, все доставлены в больницу.

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Как пишет CNN, дым появился за 20 минут до приземления.

На борту присутствовали 184 пассажира и семь членов экипажа.

Здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Всех эвакуировали при помощи аварийных трапов.

Очаг возгорания и источник дыма пока не установлены.

Развалился на части. В США при взлете загорелся самолет: видео.

Утром 15 сентября борт Airbus A321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-зп попадания туда птиц.

аварийно приземлился Пассажирам удалось снять инцидент на видео.

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