На Гавайях аварийно сел самолет: видео из салона

Пассажирский самолет Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из американского города Окленд в Гонолулу на Гавайях, был вынужден совершить экстренную посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
По информации местных властей, от задымления пострадали семь человек. Среди них были двое детей, все доставлены в больницу.
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Как пишет CNN, дым появился за 20 минут до приземления.
На борту присутствовали 184 пассажира и семь членов экипажа.
Здоровью пострадавших ничего не угрожает.
Всех эвакуировали при помощи аварийных трапов.
Очаг возгорания и источник дыма пока не установлены.
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