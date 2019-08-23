На Гавайях аварийно сел самолет: видео из салона

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Как сообщают СМИ, причиной экстренной посадки стало задымление на борту

Пассажирский самолет Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из американского города Окленд в Гонолулу на Гавайях, был вынужден совершить экстренную посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По информации местных властей, от задымления пострадали семь человек. Среди них были двое детей, все доставлены в больницу. 

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Как пишет CNN, дым появился за 20 минут до приземления. 

На борту присутствовали 184 пассажира и семь членов экипажа. 

Здоровью пострадавших ничего не угрожает. 

Всех эвакуировали при помощи аварийных трапов.

Очаг возгорания и источник дыма пока не установлены. 

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Теги: самолет, возгорание, гавайи, посадка, задымление
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