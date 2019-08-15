Аварийная посадка лайнера А-321 под Москвой: первые видео и фото

Фото: omsk.kp.ru

Сегодня примерно в 06:20 утра по киевскому времени, через 15 минут после вылета в Подмосковье, РФ, произошла аварийная посадка лайнера А-321. По данным российского Пятого канала, самолет выкатился в поле возле деревни Рыбинское в пяти километрах от аэропорта "Жуковский" и лежит "на брюхе": у него подломились все стойки шасси.

Ранее сообщалось, что после попадания птиц отказали оба двигателя. По другим данным, отказал только правый - и загорелся. Загоревшийся двигатель отвалился при посадке.

Сейчас пожар на самолете потушен.

Сразу после эвакуации пассажиров из А-321. pic.twitter.com/MTW7WVPLM6 — Roustem Adagamov (@adagamov) August 15, 2019

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) August 15, 2019

Пассажир самолета А-321 «Уральских авиалиний» рассказал подробности жесткой посадки. #Жуковский pic.twitter.com/4fScioD7jw — Пятый канал Новости (@5tv) August 15, 2019

?Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье.

Пожарные продолжают тушить самолет, загоревшийся после жесткой посадки. pic.twitter.com/yDVd11W7aY — Пятый канал Новости (@5tv) August 15, 2019

Как пишет пропагандистский российский ресурс РИА Новости, 10 человек пострадали, двое из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.

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Фото: instagram.com/sens_jeans_jewellery

Командиром лайнера является Дамир Юсупов. Второй пилот Георгий Мурзин рассказал, что после взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох: "Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление".