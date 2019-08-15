Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аварийная посадка лайнера А-321 под Москвой: первые видео и фото

Аварийная посадка лайнера А-321 под Москвой: первые видео и фото - Фото
Фото: omsk.kp.ru
15.08.2019, 08:37

Командир пассажирского самолета Airbus авиакомпании Уральские авиалинии посадил борт на ручном управлении

Сегодня примерно в 06:20 утра по киевскому времени, через 15 минут после вылета в Подмосковье, РФ, произошла аварийная посадка лайнера А-321. По данным российского Пятого канала, самолет выкатился в поле возле деревни Рыбинское в пяти километрах от аэропорта "Жуковский" и лежит "на брюхе": у него подломились все стойки шасси.

Ранее сообщалось, что после попадания птиц отказали оба двигателя. По другим данным, отказал только правый - и загорелся. Загоревшийся двигатель отвалился при посадке.

Сейчас пожар на самолете потушен.

Как пишет пропагандистский российский ресурс РИА Новости, 10 человек пострадали, двое из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.

Нажмите, чтобы увеличить:

Фото: instagram.com/sens_jeans_jewellery

Командиром лайнера является Дамир Юсупов. Второй пилот Георгий Мурзин рассказал, что после взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох: "Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление".

  • Утром 15 сентября борт Airbus A-321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-зп попадания туда птиц.
Напишите нам
посадка лайнер А-321 жуковский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 