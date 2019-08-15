В России загорелся лайнер и аварийно сел в поле

Иллюстративное фото: twitter.com/Ural_Air_Lines

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Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 совершил аварийную посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в Подмосковье. Об этом пишет российский Интерфакс.

Борт рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" и вскоре был вынужден там же приземляться из-за пожара в двигателе, который появился из-за "многочисленного попадания птиц в двигатели самолета".

Гендиректор авиаперевозчика уточнил, что отключились оба двигателя.

После вылета через 15 минут лайнер совершил жесткую посадку в поле в километре от полосы, сообщил источник.

А-321 направлялся в Симферополь - на временно оккупированную Россией украинскую территорию. На его борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. В МЧС РФ говорят, что никто не пострадал.

31 октября 2015 года потерпел катастрофу А321 рейса Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург: предполагается, из-за взрыва самодельного взрывного устройства на борту. Погибли все находившиеся на борту 224 человека.

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