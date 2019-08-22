В Северной Клаифорнии при взлете загорелся самолет Cessna Citation. Об этом сообщает ABC News.

В полиции города Орвиль уточнили, что самолет загорелся во время взлета. Пилоты экстренно прервали рейс и эвакуировали пассажиров. Когда на место происшествия прибыли спасатели, люди уже находились на безопасном расстоянии, никто из них не пострадал.

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Сообщается, что самолет полностью выгорел и развалился на две части. На борту находилось около 400 литров горючего, судно тушили более часа.

Фото: Twitter/@CHP_Oroville

Фото: Twitter/@CHP_Oroville

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность одного из двигателей самолета.

Самолет совершал рейс из Орвиля в международный аэропорт Портленда, штат Орегон.

Утром 15 сентября борт Airbus A321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-зп попадания туда птиц. Пассажирам удалось снять инцидент на видео.

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