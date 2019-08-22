В Северной Клаифорнии при взлете загорелся самолет Cessna Citation. Об этом сообщает ABC News.
В полиции города Орвиль уточнили, что самолет загорелся во время взлета. Пилоты экстренно прервали рейс и эвакуировали пассажиров. Когда на место происшествия прибыли спасатели, люди уже находились на безопасном расстоянии, никто из них не пострадал.
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Сообщается, что самолет полностью выгорел и развалился на две части. На борту находилось около 400 литров горючего, судно тушили более часа.
Фото: Twitter/@CHP_Oroville
Фото: Twitter/@CHP_Oroville
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность одного из двигателей самолета.
Самолет совершал рейс из Орвиля в международный аэропорт Портленда, штат Орегон.
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