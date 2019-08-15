Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео

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Сегодня утром в Подмосковье чудом не разбился пассажирский самолет с 234 людьми на борту, который летел в Симферополь

Направлявшийся из Москвы в оккупированный Россией Крым авиалайнер Airbus A321 Уральских авиалиний сегодня утром совершил аварийную посадку в кукурузном поле около аэропорта Жуковский. Видео, которое при этом снимал один из пассажиров на борту, опубликовано в YouTube-канале Baza.

Из-за попадания птиц у самолета отказали оба двигателя, один из них загорелся и при посадке отвалился.

На борту рейса U6178 были 234 человека, при посадке пострадали 23 из них, включая девять детей. Люди получили ушибы. Погибших нет.

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Теги: самолет, посадка, лайнер, жуковский, A321
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