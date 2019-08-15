Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео

Направлявшийся из Москвы в оккупированный Россией Крым авиалайнер Airbus A321 Уральских авиалиний сегодня утром совершил аварийную посадку в кукурузном поле около аэропорта Жуковский. Видео, которое при этом снимал один из пассажиров на борту, опубликовано в YouTube-канале Baza.

Из-за попадания птиц у самолета отказали оба двигателя, один из них загорелся и при посадке отвалился.

На борту рейса U6178 были 234 человека, при посадке пострадали 23 из них, включая девять детей. Люди получили ушибы. Погибших нет.

Смотрите также: Аварийная посадка лайнера А-321 под Москвой: первые видео и фото