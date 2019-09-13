Самолет экстренно сел, потому что пилот разлил кофе - фото

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Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун, был вынужден совершить посадку из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом в отчете сообщает британский отдел по расследованию авиационных происшествий.

На борту находилось 337 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

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Экстренная посадка была совершена в Шенноне, когда приборная панель начала плавиться, а в кабине пилотов появился дым.

По информации отдела по расследованию авиационных происшествий, командир судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им принесли кофе.

Он был подан без крышек и командир поставил напиток на откидной столик, с которого кофе и опрокинулся.

Когда кофе попал на приборную панель, его часть отказала и привела к проблемам со связью.

В докладе говорится, что авиакомпания сделала выводы и теперь кофе подается с крышками.

30 мая 2019 года в аэропорту Москвы Шереметьево совершил экстренную посадку самолет А320 рейса SU1498 по маршруту Москва–Грозный.

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