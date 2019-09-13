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Самолет экстренно сел, потому что пилот разлил кофе - фото

Самолет экстренно сел, потому что пилот разлил кофе - фото - Фото
Иллюстративное фото
13.09.2019, 09:34

Инцидент произошел еще в феврале, но британский отдел по расследованию авиационных происшествий рассказал о нем только сейчас

Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун, был вынужден совершить посадку из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом в отчете сообщает британский отдел по расследованию авиационных происшествий. 

На борту находилось 337 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. 

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Экстренная посадка была совершена в Шенноне, когда приборная панель начала плавиться, а в кабине пилотов появился дым. 

По информации отдела по расследованию авиационных происшествий, командир судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им принесли кофе. 

Он был подан без крышек и командир поставил напиток на откидной столик, с которого кофе и опрокинулся. 

Когда кофе попал на приборную панель, его часть отказала и привела к проблемам со связью. 

В докладе говорится, что авиакомпания сделала выводы и теперь кофе подается с крышками. 

  • 30 мая 2019 года в аэропорту Москвы Шереметьево совершил экстренную посадку самолет А320 рейса SU1498 по маршруту Москва–Грозный.

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пилот экстренная посадка кофе приборная панель
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