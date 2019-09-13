Самолет экстренно сел, потому что пилот разлил кофе - фото

Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун, был вынужден совершить посадку из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом в отчете сообщает британский отдел по расследованию авиационных происшествий.
На борту находилось 337 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
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Экстренная посадка была совершена в Шенноне, когда приборная панель начала плавиться, а в кабине пилотов появился дым.
По информации отдела по расследованию авиационных происшествий, командир судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им принесли кофе.
Он был подан без крышек и командир поставил напиток на откидной столик, с которого кофе и опрокинулся.
Когда кофе попал на приборную панель, его часть отказала и привела к проблемам со связью.
В докладе говорится, что авиакомпания сделала выводы и теперь кофе подается с крышками.
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