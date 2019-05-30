В Шереметьево снова экстренно сел самолет, сжег керосин - росСМИ

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В аэропорту Москвы Шереметьево совершил экстренную посадку самолет А320 рейса SU1498 по маршруту Москва–Грозный. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Самолет вернулся в аэропорт якобы после того, как на борту сработал датчик пожаротушения. Также сообщается, что экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку.

О пострадавших не сообщается.

Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

13 мая сообщалось, что самолет Superjet-100_ который летел из столицы РФ в Самару и должен был прибыть в пункт назначения в 03:30 по Москве, внезапно вернулся в точку вылета.

Менее месяца назад, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся (видео). Сгорел или задохнулся 41 человек из 78 всего на борту. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

После трагедии 5 мая в Шереметьево Аэрофлот отменил более дюжины внутренних рейсов SSJ-100.