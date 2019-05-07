Катастрофа в Шереметьево: появилось еще видео пожара и эвакуации

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Видео снял выживший в аварии пассажир самолета

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На сервисе Youtube распространили видео пожара и эвакуации пассажиров в московском аэропорту Шереметьево, где 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот.

Сообщается, что видео снял выживший в аварии Олег Молчанов, рассказ которого о произошедшем был опубликован ранее.

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5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Ранее сегодня российский Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что в уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, аэропорт, шереметьево, Superjet 100
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